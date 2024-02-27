https://ria.ru/20240227/bayden-1929875226.html
СМИ: жители Техаса недовольны несвоевременной поездкой Байдена на границу
СМИ: жители Техаса недовольны несвоевременной поездкой Байдена на границу - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: жители Техаса недовольны несвоевременной поездкой Байдена на границу
Жители города Браунсвилл в Техасе, который президент США Джо Байден планирует посетить в четверг, недовольны, что американский лидер решил приехать на границу... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:18
2024-02-27T22:18
2024-02-27T22:46
джо байден
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миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Жители города Браунсвилл в Техасе, который президент США Джо Байден планирует посетить в четверг, недовольны, что американский лидер решил приехать на границу сейчас, сообщает телеканал Fox News. Байден в четверг едет в штат Техас, где по соседству с Мексикой будет вникать в проблему нелегальной миграции и призывать конгресс утвердить законопроект об усилении охраны границы. Одна из жительниц рассказала, что Байден сейчас не сможет увидеть влияние миграционного кризиса на приграничные районы полностью, потому что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, а в Браунсвилле сейчас проходит фестиваль, в честь которого город был убран, все "выглядит мило". Кроме того, жители считают, что все, что нужно, исправят перед визитом президента. "Люди недовольны, что он из всего времени решил именно сейчас приехать в Браунсвилл... Число пересечений снизилось, а число голосующих увеличилось, но люди здесь не рады", - рассказала телеканалу жительница города. Она также добавила, что видела сообщения о том, что жители собираются выступить с протестом в связи с визитом Байдена. Вице-президент профсоюза пограничников Арт Дель Куэто ранее сказал РИА Новости, что первая за три года президентства поездка Джо Байдена на проблемную южную границу США преследует единственную цель - спасти рейтинги переизбирающегося американского лидера. Республиканская оппозиция, включая власти Техаса, винят Байдена в рекордном наплыве мигрантов и отвергают предлагаемые им инициативы как недостаточно радикальные. Ситуация на границе с Мексикой, через которую идут миллионы нелегалов, бьет по рейтингам Байдена, снижая его шансы на переизбрание.
https://ria.ru/20240201/tekhas-1924697285.html
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джо байден, сша, в мире, техас, мексика, миграционный кризис в техасе
Джо Байден, США, В мире, Техас, Мексика, Миграционный кризис в Техасе
СМИ: жители Техаса недовольны несвоевременной поездкой Байдена на границу
Fox News: жители Техаса недовольны несвоевременной поездкой Байдена на границу
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Жители города Браунсвилл в Техасе, который президент США Джо Байден планирует посетить в четверг, недовольны, что американский лидер решил приехать на границу сейчас, сообщает телеканал
Fox News.
Байден в четверг едет в штат Техас, где по соседству с Мексикой будет вникать в проблему нелегальной миграции и призывать конгресс утвердить законопроект об усилении охраны границы.
В Техасе обвинили Байдена в прямой мести штату
Одна из жительниц рассказала, что Байден сейчас не сможет увидеть влияние миграционного кризиса на приграничные районы полностью, потому что в настоящий момент пересечения границы немного снизились, а в Браунсвилле сейчас проходит фестиваль, в честь которого город был убран, все "выглядит мило". Кроме того, жители считают, что все, что нужно, исправят перед визитом президента.
"Люди недовольны, что он из всего времени решил именно сейчас приехать в Браунсвилл... Число пересечений снизилось, а число голосующих увеличилось, но люди здесь не рады", - рассказала телеканалу жительница города.
Она также добавила, что видела сообщения о том, что жители собираются выступить с протестом в связи с визитом Байдена.
Конгрессмены раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе
Вице-президент профсоюза пограничников Арт Дель Куэто ранее сказал РИА Новости, что первая за три года президентства поездка Джо Байдена на проблемную южную границу США
преследует единственную цель - спасти рейтинги переизбирающегося американского лидера.
Республиканская оппозиция, включая власти Техаса
, винят Байдена в рекордном наплыве мигрантов и отвергают предлагаемые им инициативы как недостаточно радикальные. Ситуация на границе с Мексикой
, через которую идут миллионы нелегалов, бьет по рейтингам Байдена, снижая его шансы на переизбрание.
Техас изменит Америку до неузнаваемости