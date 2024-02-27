https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html

Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее

Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее - РИА Новости, 27.02.2024

Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее

Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:37

2024-02-27T16:37

2024-02-27T18:21

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. "Моя повестка дня на 2020 год - завершить работу", - заявил Байден, отвечая на вопрос ведущего телешоу по поводу своей повестки на 2024 год. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.

https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html

сша

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в мире, сша, джо байден