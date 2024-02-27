https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее - РИА Новости, 27.02.2024
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее
Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:37
2024-02-27T16:37
2024-02-27T18:21
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_840546563d5ffffba7f7d7112aed2412.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. "Моя повестка дня на 2020 год - завершить работу", - заявил Байден, отвечая на вопрос ведущего телешоу по поводу своей повестки на 2024 год. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_e2d057bac86371cc1ad5f73093ae6aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее
Байден рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее