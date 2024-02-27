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Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее - РИА Новости, 27.02.2024
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16:37 27.02.2024 (обновлено: 18:21 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее - РИА Новости, 27.02.2024
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее
Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:37
2024-02-27T18:21
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC. "Моя повестка дня на 2020 год - завершить работу", - заявил Байден, отвечая на вопрос ведущего телешоу по поводу своей повестки на 2024 год. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден ошибся, отвечая на вопрос о планах на будущее

Байден рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь ошибся и рассказал о своей повестке на 2020 год, говоря о планах на будущее на канале NBC.
"Моя повестка дня на 2020 год - завершить работу", - заявил Байден, отвечая на вопрос ведущего телешоу по поводу своей повестки на 2024 год.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
Президент США Джо Байден на официальном ужине после заседания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме. 25 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
26 февраля, 10:21
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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