https://ria.ru/20240227/avto-1929751686.html

В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники

В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники - РИА Новости, 27.02.2024

В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники

Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:00

2024-02-27T13:00

2024-02-27T13:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html

москва

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2024

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происшествия, москва