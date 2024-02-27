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В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники
Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:00
2024-02-27T13:00
2024-02-27T13:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
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происшествия, москва
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники
Дептранс: Движение по мосту Лужники в Москве перекрыто из-за возгорания авто