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В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники - РИА Новости, 27.02.2024
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13:00 27.02.2024 (обновлено: 13:01 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/avto-1929751686.html
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники
Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:00
2024-02-27T13:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Уточняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве загорелся автомобиль на мосту Лужники

Дептранс: Движение по мосту Лужники в Москве перекрыто из-за возгорания авто

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Движение по мосту Лужники в Москве в сторону центра перекрыто из-за возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Уточняются обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.
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