WikiLeaks заявил о скором принятии решения по делу об экстрадиции Ассанжа
WikiLeaks заявил о скором принятии решения по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Решение по делу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытается оспорить в британских судах решение об экстрадиции в США, ожидается "вскоре", сообщил во вторник WikiLeaks.
"Решение по последней апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании ожидается вскоре", - говорится в сообщении WikiLeaks в соцсети X.
При этом в заявлении не указываются детали касаемо даты и времени публикации решения суда.
В минувшую среду в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. Решение суда определит, сможет ли журналист продолжить оспаривать свою экстрадицию в британских судах или же он исчерпал все апелляционные возможности в Британии. Если суд вынесет решение не в пользу Ассанжа, одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.