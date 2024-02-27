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Премьер Греции поддержал ориентацию Армении на Запад - РИА Новости, 27.02.2024
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16:57 27.02.2024 (обновлено: 16:58 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/armeniya-1929825055.html
Премьер Греции поддержал ориентацию Армении на Запад
Премьер Греции поддержал ориентацию Армении на Запад - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Греции поддержал ориентацию Армении на Запад
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи со своим армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что поддерживает ориентацию Армении на Запад и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:57
2024-02-27T16:58
в мире
армения
греция
кириакос мицотакис
россия
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АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи со своим армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что поддерживает ориентацию Армении на Запад и строительство в стране "новой либеральной демократии". Совместные заявления Мицотакиса и Пашиняна транслировало греческое общественное телевидение ERT. Мицотакис рассказал о "прекрасных отношениях" между Грецией и Арменией, которые длятся уже несколько столетий. "Они могут стать еще более продуктивными перед лицом общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, особенно сейчас, когда Армения при содействии Европейского союза обретает стабильные и прозрачные структуры, что позволит ей привлечь инвестиции", - сказал Мицотакис. По его словам, они продолжат обсуждение двустороннего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии и современные технологии, страны также сотрудничают в оборонной сфере, заключив специальное соглашение в декабре прошлого года. Мицотакис сказал, что они обсудили события в широком регионе, и здесь их позиции также совпадают. "Мы по-прежнему абсолютно привержены уважению территориальной целостности и суверенитета каждого государства. Мы верим в диалог и мирное разрешение споров. А Армения после войны 2023 года лучше, чем кто-либо, понимает ценность мира. И решения, которые вы призваны принять сейчас, дорогой Никол, во многом определят курс вашей страны на долгие годы вперед", - сказал греческий премьер. По его словам, он с особым интересом выслушал идеи Пашиняна и видение того, как он намерен действовать в новой стратегической среде. "Мы также обсудили с премьер-министром проводимые им реформы, их целью, которую мы полностью поддерживаем, является ориентация Армении на Запад. Вполне естественно, что, будучи членом Европейского союза и НАТО, наша страна своими ноу-хау и опытом готова внести свой вклад в строительство этой новой либеральной демократии", - сказал Мицотакис, пообещав поддержку Греции в любых дипломатических усилиях по заключению мирного договора с Азербайджаном. Премьер-министр Армении поблагодарил Грецию за развитие сотрудничества его страны с ЕС, отметив, что вскоре результаты реформ станут еще более заметными. "Мы придаем особое значение демократическим реформам. Это очень важно", - сказал Пашинян. Он сказал, что они также обсудили положение перемещенных армян из Нагорного Карабаха и региональные события. "Я проинформировал об усилиях по достижению соглашения о примирении от имени Армении. В ближайшее время состоится встреча на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и я надеюсь, что мы добьемся прогресса", - добавил он.
https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html
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в мире, армения, греция, кириакос мицотакис, россия, евросоюз
В мире, Армения, Греция, Кириакос Мицотакис, Россия, Евросоюз
Премьер Греции поддержал ориентацию Армении на Запад

Премьер Греции Мицотакис поддержал ориентацию Армении на Запад

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи со своим армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что поддерживает ориентацию Армении на Запад и строительство в стране "новой либеральной демократии". Совместные заявления Мицотакиса и Пашиняна транслировало греческое общественное телевидение ERT.
Мицотакис рассказал о "прекрасных отношениях" между Грецией и Арменией, которые длятся уже несколько столетий. "Они могут стать еще более продуктивными перед лицом общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, особенно сейчас, когда Армения при содействии Европейского союза обретает стабильные и прозрачные структуры, что позволит ей привлечь инвестиции", - сказал Мицотакис.
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По его словам, они продолжат обсуждение двустороннего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии и современные технологии, страны также сотрудничают в оборонной сфере, заключив специальное соглашение в декабре прошлого года.
Мицотакис сказал, что они обсудили события в широком регионе, и здесь их позиции также совпадают. "Мы по-прежнему абсолютно привержены уважению территориальной целостности и суверенитета каждого государства. Мы верим в диалог и мирное разрешение споров. А Армения после войны 2023 года лучше, чем кто-либо, понимает ценность мира. И решения, которые вы призваны принять сейчас, дорогой Никол, во многом определят курс вашей страны на долгие годы вперед", - сказал греческий премьер.
По его словам, он с особым интересом выслушал идеи Пашиняна и видение того, как он намерен действовать в новой стратегической среде. "Мы также обсудили с премьер-министром проводимые им реформы, их целью, которую мы полностью поддерживаем, является ориентация Армении на Запад. Вполне естественно, что, будучи членом Европейского союза и НАТО, наша страна своими ноу-хау и опытом готова внести свой вклад в строительство этой новой либеральной демократии", - сказал Мицотакис, пообещав поддержку Греции в любых дипломатических усилиях по заключению мирного договора с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении поблагодарил Грецию за развитие сотрудничества его страны с ЕС, отметив, что вскоре результаты реформ станут еще более заметными. "Мы придаем особое значение демократическим реформам. Это очень важно", - сказал Пашинян. Он сказал, что они также обсудили положение перемещенных армян из Нагорного Карабаха и региональные события. "Я проинформировал об усилиях по достижению соглашения о примирении от имени Армении. В ближайшее время состоится встреча на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и я надеюсь, что мы добьемся прогресса", - добавил он.
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