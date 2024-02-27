https://ria.ru/20240227/amerika-1929809451.html

Байден высмеял позиции Трампа о правах женщин

Байден высмеял позиции Трампа о правах женщин - РИА Новости, 27.02.2024

Байден высмеял позиции Трампа о правах женщин

Президент США Джо Байден заявил в ответ на озабоченности населения из-за его возраста - что другому возможному кандидату в президенты Дональду Трампу почти... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:01

2024-02-27T16:01

2024-02-27T16:23

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в ответ на озабоченности населения из-за его возраста - что другому возможному кандидату в президенты Дональду Трампу почти столько же лет, сколько и ему, — заявил, что Трамп при этом собирается тянуть США в прошлое. "Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое", - сказал Байден во время вечернего шоу с Зетом Мейерсом. Байден отметил, что к устаревшим взглядам Трампа относится его позиция по правам женщин при совершении аборта. Кроме того, Байден во время шоу пошутил, что информация о его возрасте засекречена. Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь президентских выборов в стране. Также Трамп заявлял, что ему далеко до умственных проблем действующего американского президента. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год, при этом Трампу 77 лет. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как говорится в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html

https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша