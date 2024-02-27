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Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби - РИА Новости, 27.02.2024
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22:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/aktivy-1929877271.html
Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби
Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби - РИА Новости, 27.02.2024
Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби
Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для возможности конфискации суверенных российских активов, которых сейчас нет, заявил... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T22:53
2024-02-27T22:53
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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евросоюз
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для возможности конфискации суверенных российских активов, которых сейчас нет, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби. "Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о возможности Вашингтона использовать замороженные активы РФ. По словам Кирби, в настоящее время США намерены использовать "часть" российских активов вместе с западными партнерами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Киева. Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240227/aktivy-1929825327.html
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россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, евросоюз, конгресс сша, мвф, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джон Кирби, Евросоюз, Конгресс США, МВФ, В мире
Байдену нужны полномочия для конфискации российских активов, заявил Кирби

Кирби: Байдену нужны полномочия от конгресса для конфискации российских активов

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену нужны законные полномочия от конгресса США для возможности конфискации суверенных российских активов, которых сейчас нет, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
"Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о возможности Вашингтона использовать замороженные активы РФ.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами
Вчера, 16:58
По словам Кирби, в настоящее время США намерены использовать "часть" российских активов вместе с западными партнерами Вашингтона для направления этих средств на поддержку Киева.
Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация Западом суверенных российских активов может угрожать международной валютной системе, нести риски ответных мер и судебных разбирательств. По оценкам МВФ, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.
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Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян
26 февраля, 10:13
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденДжон КирбиЕвросоюзКонгресс СШАМВФВ мире
 
 
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