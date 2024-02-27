https://ria.ru/20240227/aktivy-1929825327.html

Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами

Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами - РИА Новости, 27.02.2024

Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:58

2024-02-27T16:58

2024-02-27T20:51

россия

украина

сша

джанет йеллен

евросоюз

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими активами. "Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации", — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.В Вашингтоне оценивают потенциальные риски и вырабатывают варианты дальнейших действий, добавила Йеллен.При этом, по ее словам, "в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене", поэтому Йеллен "не сильно переживает".Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022 года лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html

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