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Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами
Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами - РИА Новости, 27.02.2024
Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами
Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:58
2024-02-27T16:58
2024-02-27T20:51
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министерство финансов сша
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими активами. "Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации", — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.В Вашингтоне оценивают потенциальные риски и вырабатывают варианты дальнейших действий, добавила Йеллен.При этом, по ее словам, "в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене", поэтому Йеллен "не сильно переживает".Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022 года лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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россия, украина, сша, джанет йеллен, евросоюз, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, США, Джанет Йеллен, Евросоюз, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, В мире
Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами
Минфин США: есть риск для финстабильности в случае действий с активами РФ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими активами.
"Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации", — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.
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В Вашингтоне оценивают потенциальные риски и вырабатывают варианты дальнейших действий, добавила Йеллен.
При этом, по ее словам, "в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене", поэтому Йеллен "не сильно переживает".
Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.
Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022 года лидеры стран ЕС
поручили Еврокомиссии
подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины
.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
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