https://ria.ru/20240227/aktivy-1929673563.html

В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России

В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России - РИА Новости, 27.02.2024

В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России

Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:24

2024-02-27T01:24

2024-02-27T01:24

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украина

греция

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины. Дипломат высказал оценку в интервью агентству Франс Пресс, что этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро. "Мы собираемся сделать это. Это вопрос нескольких месяцев", - заявил Лампридис агентству. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

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россия, украина, греция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире