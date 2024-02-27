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В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России
В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России - РИА Новости, 27.02.2024
В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России
Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:24
2024-02-27T01:24
2024-02-27T01:24
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греция
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис заявил, что европейские страны могут в течение нескольких месяцев прийти к консенсусу по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины. Дипломат высказал оценку в интервью агентству Франс Пресс, что этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро. "Мы собираемся сделать это. Это вопрос нескольких месяцев", - заявил Лампридис агентству. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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россия, украина, греция, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Греция, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
В Греции рассказали, когда ЕС может договориться по активам России
Лампридис: ЕС может вскоре договориться об изъятии прибыли с активов России