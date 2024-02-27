https://ria.ru/20240227/aes-1929687818.html

Директор сооружения АЭС "Пакш-2" рассказал о специалистах проекта

Директор сооружения АЭС "Пакш-2" рассказал о специалистах проекта - РИА Новости, 27.02.2024

Директор сооружения АЭС "Пакш-2" рассказал о специалистах проекта

В строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии задействованы специалисты, которые участвовали в сооружении БелАЭС, в проекте, помимо россиян, белорусов и венгров,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:53

2024-02-27T07:53

2024-02-27T07:53

в мире

венгрия

белоруссия

россия

алексей лихачев

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740832288_429:759:2119:1710_1920x0_80_0_0_ce5d33b33cdf3a8fb9ac39c40aca1fac.jpg

БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. В строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии задействованы специалисты, которые участвовали в сооружении БелАЭС, в проекте, помимо россиян, белорусов и венгров, примут также участие турки и сербы, заявил в интервью РИА Новости вице-президент АО "АСЭ", директор проекта сооружения АЭС "Пакш-2" Виталий Полянин. До проекта АЭС "Пакш-2" Полянин руководил строительством Белорусской станции с реакторами ВВЭР-1200, второй блок которой был сдан в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года. "Как известно, все АЭС разные, однако Белорусская АЭС и Ленинградская АЭС-2 являются референтными станциями для АЭС "Пакш-2". В этом смысле опыт, полученный при строительстве АЭС в Белоруссии, безусловно пригодится АСЭ и мне в Венгрии", - сказал он. По его словам, на текущем этапе основного строительства новых энергоблоков в Пакше уже задействованы специалисты из Белоруссии, это строители, монтажники, электрики и представители других профессий. "Я пригласил часть своей команды, остальная работает сейчас на проектах "Росатома" в Бангладеш и Египте. Значительное количество белорусских специалистов, включая специалистов подрядных организации Белоруссии, приобрели опыт строительства АЭС, поэтому они могут и должны работать в Венгрии в качестве сотрудников подрядных организаций "Росатома", - сообщил Полянин. Проект АЭС "Пакш-2", по словам директора, является "поистине международным", в нем примут участие россияне, венгры, белорусы, турки, сербы и представители ряда других стран. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20240226/aes-1929458575.html

https://ria.ru/20230721/aes-1885405868.html

https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

венгрия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, белоруссия, россия, алексей лихачев, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"