https://ria.ru/20240226/zemelnaya-1929577323.html

Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим

Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим - РИА Новости, 26.02.2024

Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим

На портале Московской области появился умный сервис, который в автоматическом режиме проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:35

2024-02-26T15:35

2024-02-26T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На портале Московской области появился умный сервис, который в автоматическом режиме проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в регионе доля госуслуг, доступных в электронном формате, достигла 95%."Однако мы не только переводим услуги в цифру, но и проводим работу по оптимизации. Умный сервис появился в интерактивных формах заявлений на несколько земельных услуг", – добавила Куртяник.Ранее власти Подмосковья сообщали о подключении к земельным услугам экспертной системы, позволяющей выбрать нужную опцию после ответа на несколько вопросов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)