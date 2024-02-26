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Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим
Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим - РИА Новости, 26.02.2024
Власти Подмосковья перевели еще одну земельную госуслугу в онлайн-режим
На портале Московской области появился умный сервис, который в автоматическом режиме проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:35
2024-02-26T15:35
2024-02-26T15:35
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. На портале Московской области появился умный сервис, который в автоматическом режиме проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в регионе доля госуслуг, доступных в электронном формате, достигла 95%."Однако мы не только переводим услуги в цифру, но и проводим работу по оптимизации. Умный сервис появился в интерактивных формах заявлений на несколько земельных услуг", – добавила Куртяник.Ранее власти Подмосковья сообщали о подключении к земельным услугам экспертной системы, позволяющей выбрать нужную опцию после ответа на несколько вопросов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
На портале Московской области появился умный сервис, который в автоматическом режиме проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщил телеканал “360”
со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.
Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в регионе доля госуслуг, доступных в электронном формате, достигла 95%.
"Однако мы не только переводим услуги в цифру, но и проводим работу по оптимизации. Умный сервис появился в интерактивных формах заявлений на несколько земельных услуг", – добавила Куртяник.
Ранее власти Подмосковья сообщали о подключении к земельным услугам экспертной системы, позволяющей выбрать нужную опцию после ответа на несколько вопросов.