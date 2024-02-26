https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929659653.html
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:14
2024-02-26T22:14
2024-02-26T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники."Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский. — Прим. ред.) на последних совещаниях выглядит опустошенным", — говорится в материале.Отмечается, что украинское общество устало от конфликта, а международная поддержка раскалывается, приводя к острой нехватке боеприпасов на фронте.Кроме того, этот год может оказаться сложным для Зеленского и в плане удержания власти, добавляет автор. Он пояснил, что его больше не считают неприкасаемым, а на Украину возвращается политическая конкуренция.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского
Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошенным