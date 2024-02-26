https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929659653.html

СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского

СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:14

2024-02-26T22:14

2024-02-26T23:42

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники."Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский. — Прим. ред.) на последних совещаниях выглядит опустошенным", — говорится в материале.Отмечается, что украинское общество устало от конфликта, а международная поддержка раскалывается, приводя к острой нехватке боеприпасов на фронте.Кроме того, этот год может оказаться сложным для Зеленского и в плане удержания власти, добавляет автор. Он пояснил, что его больше не считают неприкасаемым, а на Украину возвращается политическая конкуренция.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html

https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей шойгу