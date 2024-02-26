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СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 26.02.2024 (обновлено: 23:42 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929659653.html
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:14
2024-02-26T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники."Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский. — Прим. ред.) на последних совещаниях выглядит опустошенным", — говорится в материале.Отмечается, что украинское общество устало от конфликта, а международная поддержка раскалывается, приводя к острой нехватке боеприпасов на фронте.Кроме того, этот год может оказаться сложным для Зеленского и в плане удержания власти, добавляет автор. Он пояснил, что его больше не считают неприкасаемым, а на Украину возвращается политическая конкуренция.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
СМИ обратили внимание на странную деталь во внешности Зеленского

Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошенным

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть измотанным, пишет Guardian со ссылкой на источники.
"Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Зеленский. — Прим. ред.) на последних совещаниях выглядит опустошенным", — говорится в материале.
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Отмечается, что украинское общество устало от конфликта, а международная поддержка раскалывается, приводя к острой нехватке боеприпасов на фронте.
Кроме того, этот год может оказаться сложным для Зеленского и в плане удержания власти, добавляет автор. Он пояснил, что его больше не считают неприкасаемым, а на Украину возвращается политическая конкуренция.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей Шойгу
 
 
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