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"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 26.02.2024 (обновлено: 16:34 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html
"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:53
2024-02-26T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
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китай
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ.В воскресенье он заявил, что украинские войска якобы потеряли всего 31 тысячу солдат с февраля 2022 года."Как утверждает Зеленский, украинцы сейчас идут к победе. Вот только эта дорога ведет не в Москву, а в Киев", , пишет хорватское издание Advance. заметил один из пользователей."31 тысяча? Да тут и 310 тысяч не устоят", — добавил второй."Всего 31 тысяча жертв. Но при этом молодые украинские мужчины боятся выходить на улицу, на фронт отправляют даже пожилых", — поделился мнением еще один комментатор.&quot;А, ну да, конечно. И мы ищем стольких новобранцев, чтобы отправить их на фронт, только потому, что солдаты на передовой &quot;потерялись&quot;&quot;, — с иронией написал читатель."По словам Зеленского, количество погибших украинских солдат составило 30 тысяч человек, вместе с ранеными должно выходить около 100 тысяч. Но зачем ему тогда мобилизовывать еще 400 тысяч бойцов?" — поинтересовались под публикацией.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
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в мире, москва, китай, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ.
В воскресенье он заявил, что украинские войска якобы потеряли всего 31 тысячу солдат с февраля 2022 года.
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"Как утверждает Зеленский, украинцы сейчас идут к победе. Вот только эта дорога ведет не в Москву, а в Киев", , пишет хорватское издание Advance. заметил один из пользователей.
"31 тысяча? Да тут и 310 тысяч не устоят", — добавил второй.
"Всего 31 тысяча жертв. Но при этом молодые украинские мужчины боятся выходить на улицу, на фронт отправляют даже пожилых", — поделился мнением еще один комментатор.
«

"А, ну да, конечно. И мы ищем стольких новобранцев, чтобы отправить их на фронт, только потому, что солдаты на передовой "потерялись"", — с иронией написал читатель.

"По словам Зеленского, количество погибших украинских солдат составило 30 тысяч человек, вместе с ранеными должно выходить около 100 тысяч. Но зачем ему тогда мобилизовывать еще 400 тысяч бойцов?" — поинтересовались под публикацией.
В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКитайУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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