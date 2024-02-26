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"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 26.02.2024
"Не в Москву, а в Киев". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:53
2024-02-26T15:53
2024-02-26T16:34
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ.В воскресенье он заявил, что украинские войска якобы потеряли всего 31 тысячу солдат с февраля 2022 года."Как утверждает Зеленский, украинцы сейчас идут к победе. Вот только эта дорога ведет не в Москву, а в Киев", , пишет хорватское издание Advance. заметил один из пользователей."31 тысяча? Да тут и 310 тысяч не устоят", — добавил второй."Всего 31 тысяча жертв. Но при этом молодые украинские мужчины боятся выходить на улицу, на фронт отправляют даже пожилых", — поделился мнением еще один комментатор."А, ну да, конечно. И мы ищем стольких новобранцев, чтобы отправить их на фронт, только потому, что солдаты на передовой "потерялись"", — с иронией написал читатель."По словам Зеленского, количество погибших украинских солдат составило 30 тысяч человек, вместе с ранеными должно выходить около 100 тысяч. Но зачем ему тогда мобилизовывать еще 400 тысяч бойцов?" — поинтересовались под публикацией.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, москва, китай, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ.
В воскресенье он заявил, что украинские войска якобы потеряли всего 31 тысячу солдат с февраля 2022 года.
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
"Как утверждает Зеленский, украинцы сейчас идут к победе. Вот только эта дорога ведет не в Москву, а в Киев", , пишет хорватское издание Advance
. заметил один из пользователей.
"31 тысяча? Да тут и 310 тысяч не устоят", — добавил второй.
"Всего 31 тысяча жертв. Но при этом молодые украинские мужчины боятся выходить на улицу, на фронт отправляют даже пожилых", — поделился мнением еще один комментатор.
«
"А, ну да, конечно. И мы ищем стольких новобранцев, чтобы отправить их на фронт, только потому, что солдаты на передовой "потерялись"", — с иронией написал читатель.
"По словам Зеленского, количество погибших украинских солдат составило 30 тысяч человек, вместе с ранеными должно выходить около 100 тысяч. Но зачем ему тогда мобилизовывать еще 400 тысяч бойцов?" — поинтересовались под публикацией.
В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
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