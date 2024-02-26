https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929568812.html

Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России

Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России - РИА Новости, 26.02.2024

Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России

Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:06

2024-02-26T15:06

2024-02-26T17:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ до его начала. "Такие заявления говорят о замешательстве и панике Зеленского", — написал один из комментаторов. "Фальшивое оправдание, чтобы скрыть свой провал", — отметил другой. "Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", — поддержал третий. "Европе пришло время пересмотреть подход к Украине", — поделился мнением еще один из пользователей. "Кто-то же должен нести ответственность за провал. Будет скандал", — заключили читатели. Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. 2024 год" заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929549270.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины