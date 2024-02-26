Рейтинг@Mail.ru
Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 26.02.2024 (обновлено: 17:30 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929568812.html
Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России
Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России - РИА Новости, 26.02.2024
Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России
Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:06
2024-02-26T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_0:2:2789:1571_1920x0_80_0_0_1fbce829070d2a938e521eda354a9dc9.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ до его начала. "Такие заявления говорят о замешательстве и панике Зеленского", — написал один из комментаторов. "Фальшивое оправдание, чтобы скрыть свой провал", — отметил другой. "Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", — поддержал третий. "Европе пришло время пересмотреть подход к Украине", — поделился мнением еще один из пользователей. "Кто-то же должен нести ответственность за провал. Будет скандал", — заключили читатели. Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. 2024 год" заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929549270.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c921bc6bd09f662dca2b02c8d0be9511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины

Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ до его начала.

"Такие заявления говорят о замешательстве и панике Зеленского", — написал один из комментаторов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Крайние меры". В США забили тревогу из-за шага ЕС по Украине
Вчера, 14:01
"Фальшивое оправдание, чтобы скрыть свой провал", — отметил другой.

"Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", — поддержал третий.

"Европе пришло время пересмотреть подход к Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Кто-то же должен нести ответственность за провал. Будет скандал", — заключили читатели.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. 2024 год" заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
Вчера, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала