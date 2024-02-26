Будет скандал. Во Франции ужаснулись заявлению Зеленского о России
© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что Россия получила планы контрнаступления ВСУ до его начала.
"Такие заявления говорят о замешательстве и панике Зеленского", — написал один из комментаторов.
"Такие заявления говорят о замешательстве и панике Зеленского", — написал один из комментаторов.
"Фальшивое оправдание, чтобы скрыть свой провал", — отметил другой.
"Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", — поддержал третий.
"Европе пришло время пересмотреть подход к Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Кто-то же должен нести ответственность за провал. Будет скандал", — заключили читатели.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. 2024 год" заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ.
"Он полгода заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление, а потом удивляется, что Россия подготовилась", — поддержал третий.
"Европе пришло время пересмотреть подход к Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Кто-то же должен нести ответственность за провал. Будет скандал", — заключили читатели.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума "Украина. 2024 год" заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал этой операции ВСУ.