https://ria.ru/20240226/zaymy-1929450694.html
Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов
Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024
Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов
Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T03:06
2024-02-26T03:06
2024-02-26T03:06
россия
китай
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", - сказал Силуанов. Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет - его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков. В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Россия, Китай, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов
Силуанов: Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, но решения пока нет
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
«
"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", - сказал Силуанов.
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет - его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков.
В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.
Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике