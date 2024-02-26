https://ria.ru/20240226/zaymy-1929450694.html

Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов

Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024

Россия обсуждает с Китаем займы в юанях, заявил Силуанов

Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:06

2024-02-26T03:06

2024-02-26T03:06

россия

китай

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. "Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", - сказал Силуанов. Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет - его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков. В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html

россия

китай

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россия, китай, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), в мире