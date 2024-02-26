https://ria.ru/20240226/zapad-1929492059.html

Запад нарушает свои же принципы ограничения долга, заявил Силуанов

Запад нарушает свои же принципы ограничения долга, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.02.2024

Запад нарушает свои же принципы ограничения долга, заявил Силуанов

Запад нарушает собственные принципы ограничения долга, дефицита бюджета и свободной торговли, двойные стандарты уже перешли из политики в экономику, заявил в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:57

2024-02-26T10:57

2024-02-26T11:11

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад нарушает собственные принципы ограничения долга, дефицита бюджета и свободной торговли, двойные стандарты уже перешли из политики в экономику, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "Принципы, которые раньше проповедовали западные страны – ограничения по долгу и дефициту бюджета – теперь сами нарушают. Принцип свободной торговли – тоже не соблюдается. Двойные стандарты присутствуют не только в политике, но и в экономике", - сказал Силуанов. По его словам, страны БРИКС проводят более взвешенную бюджетную политику, поэтому устойчивость экономик существенно лучше. "Она более устойчива, чем в западных странах. У большинства западных стран долги уже за 100% ВВП, а у стран БРИКС этот показатель, как правило, ниже 60%", – заключил министр. Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

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россия, антон силуанов, брикс, в мире