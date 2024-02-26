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В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны
В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны
Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны и соответствующую индексируемую ежемесячную... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:36
2024-02-26T17:36
2024-02-26T17:36
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны и соответствующую индексируемую ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для них, следует из электронной базы ГД. "Под детьми-инвалидами войны (инвалидами войны с детства) понимаются граждане, не достигшие 18 лет на момент получения инвалидности вследствие военных действий или в период проведения контртеррористических операций, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах ... Лицам ... предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки ... ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 рублей", - следует из текста проекта закона. Сумму денежной выплаты предлагается индексировать один раз в год с 1 апреля 2024 года. "Лица, имеющие статус детей-инвалидов войны ... имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящей статьёй независимо от права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту", - указано в законопроекте. Кроме того, согласно законопроекту дети-инвалиды войны получают право на внеочередное оказание медицинской помощи и преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания.
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госдума рф, общество
В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны
В ГД внесли проект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны и соответствующую индексируемую ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для них, следует из электронной базы
ГД.
"Под детьми-инвалидами войны (инвалидами войны с детства) понимаются граждане, не достигшие 18 лет на момент получения инвалидности вследствие военных действий или в период проведения контртеррористических операций, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах ... Лицам ... предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки ... ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 рублей", - следует из текста проекта закона.
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Сумму денежной выплаты предлагается индексировать один раз в год с 1 апреля 2024 года.
"Лица, имеющие статус детей-инвалидов войны ... имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящей статьёй независимо от права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту", - указано в законопроекте.
Кроме того, согласно законопроекту дети-инвалиды войны получают право на внеочередное оказание медицинской помощи и преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания.
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