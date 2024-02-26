https://ria.ru/20240226/zakonoproekt-1929610448.html

В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны

В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуму внесли проект о статусе детей-инвалидов войны

Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны и соответствующую индексируемую ежемесячную... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:36

2024-02-26T17:36

2024-02-26T17:36

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный статус детей-инвалидов войны и соответствующую индексируемую ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для них, следует из электронной базы ГД. "Под детьми-инвалидами войны (инвалидами войны с детства) понимаются граждане, не достигшие 18 лет на момент получения инвалидности вследствие военных действий или в период проведения контртеррористических операций, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах ... Лицам ... предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки ... ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 рублей", - следует из текста проекта закона. Сумму денежной выплаты предлагается индексировать один раз в год с 1 апреля 2024 года. "Лица, имеющие статус детей-инвалидов войны ... имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящей статьёй независимо от права на ежемесячную денежную выплату по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" или по другому федеральному закону и иному нормативному правовому акту", - указано в законопроекте. Кроме того, согласно законопроекту дети-инвалиды войны получают право на внеочередное оказание медицинской помощи и преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания.

https://ria.ru/20240221/vakansii-1928756303.html

https://ria.ru/20240216/deti-1927866709.html

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