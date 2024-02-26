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Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов - РИА Новости, 26.02.2024
Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:13
2024-02-26T17:13
2024-02-26T17:26
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, сообщил источник в ГД. Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили депутаты нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". Предлагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации". "Пленарное заседание 27 февраля - О запрете размещать рекламу у иноагентов – второе чтение", - следует из сообщения источника. Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства. "Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил ранее Володин. Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы
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россия, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов
ГД рассмотрит во II чтении проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, сообщил источник в ГД.
Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили депутаты нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением "Новых людей". Предлагается внести изменения в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О средствах массовой информации".
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"Пленарное заседание 27 февраля - О запрете размещать рекламу у иноагентов – второе чтение", - следует из сообщения источника.
Проектом закона также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
"Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил ранее Володин.
Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы
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