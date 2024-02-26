https://ria.ru/20240226/yarmarka-1929613305.html

В Сириусе пройдет ярмарка "Арт.Молодость"

В Сириусе пройдет ярмарка "Арт.Молодость" - РИА Новости, 26.02.2024

В Сириусе пройдет ярмарка "Арт.Молодость"

Ярмарка-выставка "Арт.Молодость" пройдет в Сириусе со 2 по 6 марта, более двух тысяч заявок принято от участников из 110 стран, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:48

2024-02-26T17:48

2024-02-26T17:48

всемирный фестиваль молодежи — 2024

президентский фонд культурных инициатив

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928083089_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_47062aaddd85f4607aaf9ef13c9344a9.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ярмарка-выставка "Арт.Молодость" пройдет в Сириусе со 2 по 6 марта, более двух тысяч заявок принято от участников из 110 стран, сообщает пресс-служба "Таврида.АРТ". "Площадка Всемирного фестиваля молодежи со 2 по 6 марта соберет работы молодых художников, графиков, скульпторов и дизайнеров со всего мира. На участие в ярмарке-выставке "Арт.Молодость", организованной арт-кластером "Таврида", была подана 2601 заявка от молодых творцов из 110 стран мира. Лучшие из них представят свои работы на площадках ВФМ. Их работы можно не только увидеть на выставке, но и приобрести в качестве памятных подарков", - говорится в сообщении. Как уточняется, на Всемирном фестивале молодёжи проект "Арт.Молодость" пройдет в двух форматах — ярмарка и выставка. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На протяжении всех дней будут проходить утренние шоу, мастер-классы, открытый микрофон, музыкальные вечера, парад витрин, танцевальный бал, шоу-кейсы резидентов арт-кластера "Таврида" и другие мероприятия от партнеров проекта. По периметру всего пространства ярмарки-выставки расположится выставка "Земное/Планетарное" от ППК РЭО и галереи "Триумф", а также арт-объекты, созданные резидентами арт-кластера "Таврида". РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html

https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929440725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, президентский фонд культурных инициатив, общество