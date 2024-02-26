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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы раздаются в городе Кропивницкий - административном центре Кировоградской области Украины, в указанном регионе ранее в понедельник была объявлена... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:16
2024-02-26T13:16
2024-02-26T13:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Кропивницкий - административном центре Кировоградской области Украины, в указанном регионе ранее в понедельник была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в Кировоградской области звучит с 12.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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кировоградская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Общественное": в Кропивницком прогремели взрывы