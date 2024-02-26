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Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:54 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vzryvy-1929450025.html
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харьковской области - РИА Новости, 26.02.2024
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харьковской области
Новая серия взрывов раздалась в Харьковской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:54
2024-02-26T02:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в Харьковской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее ночью мэр Харькова Игорь Терехов уже сообщал о взрывах в городе. "В Харьковской области прозвучала серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Повторная воздушная тревога в Харьковской области звучит с 2.19 (по мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240226/obstrely-1929445128.html
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в мире, харьковская область, россия, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харьковской области

"Общественное": в Харьковской области произошла новая серия взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в Харьковской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее ночью мэр Харькова Игорь Терехов уже сообщал о взрывах в городе.
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"В Харьковской области прозвучала серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Повторная воздушная тревога в Харьковской области звучит с 2.19 (по мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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