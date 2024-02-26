https://ria.ru/20240226/vystavka-1929549732.html

На выставке "Россия" пройдет день детской цифровой безопасности

На выставке "Россия" пройдет день детской цифровой безопасности - РИА Новости, 26.02.2024

На выставке "Россия" пройдет день детской цифровой безопасности

День детской цифровой безопасности пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ 28 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альянса по защите детей в цифровой... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:01

2024-02-26T14:01

2024-02-26T14:01

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. День детской цифровой безопасности пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ 28 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альянса по защите детей в цифровой среде. "Двадцать восьмого февраля 2024 года на международной выставке-форуме "Россия" пройдет День детской цифровой безопасности, посвященный актуальным киберугрозам и методам защиты детей в онлайн-среде", - рассказали в пресс-службе. В альянсе отметили, что гости выставки смогут принять участие в более чем 30 мероприятиях и образовательных активностях, экскурсиях, мастер-классах. Ключевые мероприятия пройдут в павильоне №57. Программа будет интересна для всей семьи, рекомендуемый возраст участников — от 6 лет, все мероприятия бесплатные. Главное событие дня – предпремьерный показ иммерсивного спектакля "Киберсуд" в лектории российского общества "Знание", на него потребуется предварительная регистрация на сайте общества. "Выставка "Россия" является одной из ключевых площадок в стране, где регулярно обсуждаются вопросы создания безопасной среды для развития детей и молодежи. К всемирному Дню ИТ-специалиста альянс и российское общество "Знание" подготовили серию интерактивных мероприятий для всей семьи, где можно будет узнать, как использовать цифровые технологии с пользой и не стать жертвой обмана. В программе иммерсивный спектакль, лекции и выступления интересных спикеров. Специально к тематическому дню разработаны образовательные активности, которые пройдут при участии павильона "Умные финансы" Банка России и дирекции выставки "Россия", – сообщила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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выставка-форум "россия", россия, общество