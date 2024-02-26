Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
20:00 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vybory-1929641885.html
Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов
Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов - РИА Новости, 26.02.2024
Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, предлагая ужесточить требования к... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:00
2024-02-26T20:00
краснодарский край
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915051710_306:0:2766:1384_1920x0_80_0_0_49083a3fa578ea6a9bb2c83c9feae236.jpg
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, предлагая ужесточить требования к участникам выборных кампаний для противодействия экстремизму и терроризму, сообщили в пресс-службе парламента. "На 33-й сессии ЗСК депутаты приняли законодательную инициативу по внесению изменений в отдельные федеральные законодательные акты в целях совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Председатель профильного комитета Андрей Горбань уточнил, что законодательные изменения направлены на нейтрализацию угроз безопасности и конституционному строю. Согласно инициативе, в состав органов власти и избирательных комиссий не будут допущены граждане, дискредитирующие ВС РФ, совершившие преступления против основ конституционного строя. Кроме того, ужесточается ограничение права быть избранными для лиц, имеющих в день голосования на выборах непогашенную судимость за преступления экстремистской направленности, а также преступления, совершенные в целях поддержки терроризма и диверсии, независимо от степени тяжести, добавляют в пресс-службе. "В связи с событиями на Украине обострилось противостояние России и большого круга западных стран. В нем наши противники делают ставку в том числе и на действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. Мы не можем допустить такого развития событий - все помнят, какую большую цену в своей истории платила Россия за внутренние смуты. В этой ситуации необходимо принятие ограничительных мер, способных поставить заслон на пути экстремизма, терроризма и иных форм антигосударственной деятельности", - прокомментировал законодательную инициативу председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html
https://ria.ru/20240226/kompensatsiya-1929606089.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915051710_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_877f4e97c602cef2866caabf9a2bd9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край

Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, предлагая ужесточить требования к участникам выборных кампаний для противодействия экстремизму и терроризму, сообщили в пресс-службе парламента.
"На 33-й сессии ЗСК депутаты приняли законодательную инициативу по внесению изменений в отдельные федеральные законодательные акты в целях совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Программу капремонта многоэтажек в Краснодарском крае продлили до 2082 года
25 января, 18:24
Председатель профильного комитета Андрей Горбань уточнил, что законодательные изменения направлены на нейтрализацию угроз безопасности и конституционному строю. Согласно инициативе, в состав органов власти и избирательных комиссий не будут допущены граждане, дискредитирующие ВС РФ, совершившие преступления против основ конституционного строя.
Кроме того, ужесточается ограничение права быть избранными для лиц, имеющих в день голосования на выборах непогашенную судимость за преступления экстремистской направленности, а также преступления, совершенные в целях поддержки терроризма и диверсии, независимо от степени тяжести, добавляют в пресс-службе.
"В связи с событиями на Украине обострилось противостояние России и большого круга западных стран. В нем наши противники делают ставку в том числе и на действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. Мы не можем допустить такого развития событий - все помнят, какую большую цену в своей истории платила Россия за внутренние смуты. В этой ситуации необходимо принятие ограничительных мер, способных поставить заслон на пути экстремизма, терроризма и иных форм антигосударственной деятельности", - прокомментировал законодательную инициативу председатель парламента Юрий Бурлачко.
Собаки-проводники с инструкторами во время обучения - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
На Кубани предлагают увеличить компенсацию на содержание собак-проводников
Вчера, 17:20
 
Краснодарский крайРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала