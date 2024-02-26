https://ria.ru/20240226/vybory-1929641885.html

Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов

Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов - РИА Новости, 26.02.2024

Депутаты Кубани предлагают ужесточить требования к участникам выборов

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, предлагая ужесточить требования к... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:00

2024-02-26T20:00

2024-02-26T20:00

краснодарский край

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, предлагая ужесточить требования к участникам выборных кампаний для противодействия экстремизму и терроризму, сообщили в пресс-службе парламента. "На 33-й сессии ЗСК депутаты приняли законодательную инициативу по внесению изменений в отдельные федеральные законодательные акты в целях совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Председатель профильного комитета Андрей Горбань уточнил, что законодательные изменения направлены на нейтрализацию угроз безопасности и конституционному строю. Согласно инициативе, в состав органов власти и избирательных комиссий не будут допущены граждане, дискредитирующие ВС РФ, совершившие преступления против основ конституционного строя. Кроме того, ужесточается ограничение права быть избранными для лиц, имеющих в день голосования на выборах непогашенную судимость за преступления экстремистской направленности, а также преступления, совершенные в целях поддержки терроризма и диверсии, независимо от степени тяжести, добавляют в пресс-службе. "В связи с событиями на Украине обострилось противостояние России и большого круга западных стран. В нем наши противники делают ставку в том числе и на действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. Мы не можем допустить такого развития событий - все помнят, какую большую цену в своей истории платила Россия за внутренние смуты. В этой ситуации необходимо принятие ограничительных мер, способных поставить заслон на пути экстремизма, терроризма и иных форм антигосударственной деятельности", - прокомментировал законодательную инициативу председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20240125/kapremont-1923492404.html

https://ria.ru/20240226/kompensatsiya-1929606089.html

россия

краснодарский край

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россия, краснодарский край