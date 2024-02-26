https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:08
2024-02-26T10:08
2024-02-26T10:08
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он. По его словам, такие удары были нанесены буквально на днях. "Были попадания в абсолютно невоенные объекты — библиотека, ресторан на набережной, где проходила свадьба… К сожалению, есть раненые. Также пострадали многоквартирные дома", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецк
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929307577_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f91f87bb20b734d578b1280000e2a0b.jpg
Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
2024-02-26T10:08
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
Пушилин: потеряв Авдеевку, ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного вооружения
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
.
"С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он.
По его словам, такие удары были нанесены буквально на днях. "Были попадания в абсолютно невоенные объекты — библиотека, ресторан на набережной, где проходила свадьба… К сожалению, есть раненые. Также пострадали многоквартирные дома", - рассказал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине