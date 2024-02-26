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Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки

Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024

Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки

После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:08

2024-02-26T10:08

2024-02-26T10:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он. По его словам, такие удары были нанесены буквально на днях. "Были попадания в абсолютно невоенные объекты — библиотека, ресторан на набережной, где проходила свадьба… К сожалению, есть раненые. Также пострадали многоквартирные дома", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке 2024-02-26T10:08 true PT1M13S

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Ольга Фомченкова

авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире