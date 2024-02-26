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Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vsu-1929480858.html
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки - РИА Новости, 26.02.2024
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки
После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:08
2024-02-26T10:08
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он. По его словам, такие удары были нанесены буквально на днях. "Были попадания в абсолютно невоенные объекты — библиотека, ресторан на набережной, где проходила свадьба… К сожалению, есть раненые. Также пострадали многоквартирные дома", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецк
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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по ресторану в Донецке
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авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
Пушилин рассказал о смене тактики ВСУ после потери Авдеевки

Пушилин: потеряв Авдеевку, ВСУ бьют по Донецку из дорогого западного вооружения

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После освобождения российскими войсками Авдеевки украинская армия заменила артиллерию на дорогостоящее западное вооружение для обстрелов Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, о которых уже говорили в министерстве обороны, мы говорим о том, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружений, например, из артиллерии. Но что противник делает сейчас? Они используют дорогостоящее западное вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, и совершают точечные обстрелы по Донецку", — сказал он.
По его словам, такие удары были нанесены буквально на днях. "Были попадания в абсолютно невоенные объекты — библиотека, ресторан на набережной, где проходила свадьба… К сожалению, есть раненые. Также пострадали многоквартирные дома", - рассказал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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