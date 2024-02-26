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Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии - РИА Новости, 26.02.2024
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19:17 26.02.2024 (обновлено: 19:29 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/vengriya-1929633980.html
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии - РИА Новости, 26.02.2024
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:17
2024-02-26T19:29
политика
венгрия
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак."Когда назначат (нового президента Венгрии - ред.), тогда и будет приниматься решение", - сказал Песков журналистам.
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политика, венгрия, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Венгрия, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии

Песков: решение о поздравлении примут после назначения нового президента Венгрии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак.
"Когда назначат (нового президента Венгрии - ред.), тогда и будет приниматься решение", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаВенгрияВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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