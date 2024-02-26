https://ria.ru/20240226/vengriya-1929633980.html

Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии

Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии - РИА Новости, 26.02.2024

Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии

Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T19:17

2024-02-26T19:17

2024-02-26T19:29

политика

венгрия

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак."Когда назначат (нового президента Венгрии - ред.), тогда и будет приниматься решение", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240211/orban-1926678511.html

венгрия

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Кирилл Волков

политика, венгрия, владимир путин, россия, дмитрий песков