https://ria.ru/20240226/vengriya-1929633980.html
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии - РИА Новости, 26.02.2024
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:17
2024-02-26T19:17
2024-02-26T19:29
политика
венгрия
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о том, будет ли он поздравлять нового президента Венгрии или нет, когда нового президента назначат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак."Когда назначат (нового президента Венгрии - ред.), тогда и будет приниматься решение", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, венгрия, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Венгрия, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии
Песков: решение о поздравлении примут после назначения нового президента Венгрии