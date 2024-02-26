СМИ: на Украине произошел перелом на передовой
Advance: после взятия Авдеевки начнется стремительное развитие событий на СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance.
"Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки", — говорится в материале.
Отмечается, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой. Украинским войскам будет крайне трудно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с армией, которая превосходит численностью, пояснил автор публикации.
"На наступление у Украины больше нет никаких шансов, так как российские силы остаются под защитой минных полей и других эффективных преград, которые они возвели в прошлом году", — резюмировал он.
Ранее 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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