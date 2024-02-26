https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

СМИ: на Украине произошел перелом на передовой

СМИ: на Украине произошел перелом на передовой - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ: на Украине произошел перелом на передовой

После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:17

2024-02-26T17:17

2024-02-26T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

украина

донецк

сергей шойгу

владимир путин

александр сырский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926602882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4391b68a718957baa6a370c84252903d.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance."Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки", — говорится в материале.Отмечается, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой. Украинским войскам будет крайне трудно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с армией, которая превосходит численностью, пояснил автор публикации."На наступление у Украины больше нет никаких шансов, так как российские силы остаются под защитой минных полей и других эффективных преград, которые они возвели в прошлом году", — резюмировал он.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Ранее 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html

https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html

авдеевка

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины