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СМИ: на Украине произошел перелом на передовой - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 26.02.2024 (обновлено: 17:36 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html
СМИ: на Украине произошел перелом на передовой
СМИ: на Украине произошел перелом на передовой - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ: на Украине произошел перелом на передовой
После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:17
2024-02-26T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
сергей шойгу
владимир путин
александр сырский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance."Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки", — говорится в материале.Отмечается, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой. Украинским войскам будет крайне трудно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с армией, которая превосходит численностью, пояснил автор публикации."На наступление у Украины больше нет никаких шансов, так как российские силы остаются под защитой минных полей и других эффективных преград, которые они возвели в прошлом году", — резюмировал он.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Ранее 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html
https://ria.ru/20240226/zelenskiy-1929581756.html
авдеевка
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в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине произошел перелом на передовой

Advance: после взятия Авдеевки начнется стремительное развитие событий на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. После взятия Авдеевки события на украинском театре военных действий начнут стремительно развиваться, пишет хорватское издание Advance.
"Жестокость боев и отсутствие продвижений на самом деле подтверждают важность взятия Авдеевки, после которого ситуация начнет развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в свои руки", — говорится в материале.
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Отмечается, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой. Украинским войскам будет крайне трудно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с армией, которая превосходит численностью, пояснил автор публикации.
"На наступление у Украины больше нет никаких шансов, так как российские силы остаются под защитой минных полей и других эффективных преград, которые они возвели в прошлом году", — резюмировал он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Ранее 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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