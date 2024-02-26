https://ria.ru/20240226/ukraina-1929583231.html
В Киеве назвали украинское зерно заложником политики Варшавы
В Киеве назвали украинское зерно заложником политики Варшавы - РИА Новости, 26.02.2024
В Киеве назвали украинское зерно заложником политики Варшавы
Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил, что украинское зерно стало заложником... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:00
2024-02-26T16:00
2024-02-26T16:06
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил, что украинское зерно стало заложником внутренней политики Польши. Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в Польше уничтожено по меньшей мере 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны. По словам Мережко, которые приводит издание Newsweek, украинское зерно "стало заложником внутренней политики в Польше". Он напомнил, что в стране намечаются местные выборы, а польские власти, по его мнению, не хотят решать возникшую проблему, вероятно, из страха вызвать недовольство среди фермеров. "Мы надеемся, что новое правительство решит эту проблему, но, похоже, что оно не хочет этого делать", - добавил депутат. Мережко подчеркнул, что если Украина и Польша не придут к решению проблемы, они могут попросить помощи у ЕС или ВТО. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html
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цены на нефть, украина, польша, киев, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, верховная рада украины
Цены на нефть, Украина, Польша, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Верховная Рада Украины
В Киеве назвали украинское зерно заложником политики Варшавы
Депутат Рады: украинское зерно стало заложником внутренней политики Польши
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко заявил, что украинское зерно стало заложником внутренней политики Польши.
Ранее министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в Польше уничтожено по меньшей мере 160 тонн украинского зерна, которое шло транзитом в другие страны.
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По словам Мережко, которые приводит издание Newsweek, украинское зерно "стало заложником внутренней политики в Польше". Он напомнил, что в стране намечаются местные выборы, а польские власти, по его мнению, не хотят решать возникшую проблему, вероятно, из страха вызвать недовольство среди фермеров.
«
"Мы надеемся, что новое правительство решит эту проблему, но, похоже, что оно не хочет этого делать", - добавил депутат.
Мережко подчеркнул, что если Украина и Польша не придут к решению проблемы, они могут попросить помощи у ЕС или ВТО.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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