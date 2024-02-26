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Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929523509.html
Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов
Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов - РИА Новости, 26.02.2024
Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что необходим суд, который рассмотрит на предмет геноцида действия современных... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:48
2024-02-26T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что необходим суд, который рассмотрит на предмет геноцида действия современных украинских нацистов в период конфликта в Донбассе. "Верховным Судом (ЛНР) принято решение о признании действий фашистской Германии в период оккупации в период Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики, бывшей Ворошиловградской области, их деяния признаны как геноцид", - сказал Пасечник. Глава ЛНР подчеркнул важность данного решения. "Я думаю, предстоит еще один суд, еще одни обвинения, теперь уже в адрес украинских нацистов, которые, в общем-то, являются правопреемниками фашистской Германии", - сказал Пасечник.
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безопасность, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов

Пасечник: нужен суд, который рассмотрит деяния современных украинских нацистов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что необходим суд, который рассмотрит на предмет геноцида действия современных украинских нацистов в период конфликта в Донбассе.
"Верховным Судом (ЛНР) принято решение о признании действий фашистской Германии в период оккупации в период Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики, бывшей Ворошиловградской области, их деяния признаны как геноцид", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул важность данного решения. "Я думаю, предстоит еще один суд, еще одни обвинения, теперь уже в адрес украинских нацистов, которые, в общем-то, являются правопреемниками фашистской Германии", - сказал Пасечник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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