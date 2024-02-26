https://ria.ru/20240226/ukraina-1929523509.html

Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов

Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов - РИА Новости, 26.02.2024

Глава ЛНР призвал провести суд для современных украинских нацистов

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что необходим суд, который рассмотрит на предмет геноцида действия современных... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:48

2024-02-26T12:48

2024-02-26T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что необходим суд, который рассмотрит на предмет геноцида действия современных украинских нацистов в период конфликта в Донбассе. "Верховным Судом (ЛНР) принято решение о признании действий фашистской Германии в период оккупации в период Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики, бывшей Ворошиловградской области, их деяния признаны как геноцид", - сказал Пасечник. Глава ЛНР подчеркнул важность данного решения. "Я думаю, предстоит еще один суд, еще одни обвинения, теперь уже в адрес украинских нацистов, которые, в общем-то, являются правопреемниками фашистской Германии", - сказал Пасечник.

https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html

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Кирилл Волков

безопасность, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр