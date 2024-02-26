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В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 26.02.2024 (обновлено: 12:17 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929508274.html
В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров
В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров - РИА Новости, 26.02.2024
В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:53
2024-02-26T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за стол переговоров с Москвой. "В Европе звучит много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и все еще не понимаю почему", - сказал Подоляк. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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в мире, михаил подоляк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров

Подоляк: в Европе звучит много призывов к Украине сесть за стол переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
"В Европе звучит много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и все еще не понимаю почему", - сказал Подоляк.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ПодолякРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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