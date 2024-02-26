https://ria.ru/20240226/ukraina-1929508274.html

В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров

В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров - РИА Новости, 26.02.2024

В Киеве признали, что Европа призывает их сесть за стол переговоров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:53

2024-02-26T11:53

2024-02-26T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за стол переговоров с Москвой. "В Европе звучит много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и все еще не понимаю почему", - сказал Подоляк. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, михаил подоляк, россия, украина, ситуация в днр и лнр