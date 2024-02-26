https://ria.ru/20240226/udar-1929583778.html

При ударе израильского БПЛА по Ливану погиб человек, сообщил источник

При ударе израильского БПЛА по Ливану погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 26.02.2024

При ударе израильского БПЛА по Ливану погиб человек, сообщил источник

Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю в населенном пункте Маджадель на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:58

2024-02-26T15:58

2024-02-26T16:01

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израиль

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 26 фев - РИА Новости. Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю в населенном пункте Маджадель на юге Ливана, сообщил РИА Новости местный источник. "Один человек погиб при ударе израильского беспилотника по автомобилю в населенном пункте Маджадель на юге Ливана", - сказал источник. В понедельник израильская армия сообщила, что один из ее беспилотников был сбит ракетой над территорией Ливана. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что сбило израильский беспилотник ракетой класса "земля-воздух". Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС Израиля после потери своего беспилотника в небе над Ливаном начали наносить удары по целям "Хезболлах" в глубине ливанской территории. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году