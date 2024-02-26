https://ria.ru/20240226/ucheniya-1929604415.html

Войска НАТО на учениях в Польше форсируют Вислу

Войска НАТО на учениях в Польше форсируют Вислу - РИА Новости, 26.02.2024

Войска НАТО на учениях в Польше форсируют Вислу

Войска НАТО форсируют реку Вислу в рамках учений Dragon-2024, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:11

2024-02-26T17:11

2024-02-26T17:11

польша

в мире

нато

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Войска НАТО форсируют реку Вислу в рамках учений Dragon-2024, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши. "Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу", - говорится в сообщении. Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники. Военные пояснили, что Dragon-2024 - это "проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера". План учений разделен на две фазы: первая - действия в кризисной ситуации, вторая - оборонительная операция. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928933761.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, нато