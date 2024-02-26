Войска НАТО на учениях в Польше форсируют Вислу
Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 отработают форсирование Вислы
Танк M1A3 Abrams во время учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Войска НАТО форсируют реку Вислу в рамках учений Dragon-2024, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.
"Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет День почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу", - говорится в сообщении.
Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники. Военные пояснили, что Dragon-2024 - это "проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера". План учений разделен на две фазы: первая - действия в кризисной ситуации, вторая - оборонительная операция.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".