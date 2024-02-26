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В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности - РИА Новости, 26.02.2024
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16:01 26.02.2024 (обновлено: 16:04 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929583547.html
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности - РИА Новости, 26.02.2024
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
В Крыму задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого в 1992 года, сообщает крымское управление СК России. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:01
2024-02-26T16:04
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого в 1992 года, сообщает крымское управление СК России. "Пятидесяти четырехлетнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Он дал признательные показания в совершении убийства прошлых лет, а в рамках следственного эксперимента на месте показал – как совершал преступление", — говорится в сообщении. Крымчанин задержан. Следствием установлено, что в январе 1992 года 24-летний местный житель Джанкойского района ушел из дома и пропал без вести. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в реке. "Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы. На тот момент правоохранительными органами по подозрению в совершении тяжкого преступления привлекался его знакомый, однако ему удалось избежать уголовной ответственности", - подчеркнули следователи и добавили, что теперь получены неопровержимые доказательства причастности того самого мужчины к гибели земляка. "Установлено, что между ним и молодым человеком произошел бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове, тело погибшего отвез на санках к реке, где выбросил в воду", — рассказали в управлении.
https://ria.ru/20240223/ubiystvo-1929173733.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности

СК: 54-летнего жителя Крыма задержали за убийство мужчины в 1992 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого в 1992 года, сообщает крымское управление СК России.
"Пятидесяти четырехлетнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Он дал признательные показания в совершении убийства прошлых лет, а в рамках следственного эксперимента на месте показал – как совершал преступление", — говорится в сообщении.
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Крымчанин задержан. Следствием установлено, что в январе 1992 года 24-летний местный житель Джанкойского района ушел из дома и пропал без вести. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти обнаружили в реке.
"Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы. На тот момент правоохранительными органами по подозрению в совершении тяжкого преступления привлекался его знакомый, однако ему удалось избежать уголовной ответственности", - подчеркнули следователи и добавили, что теперь получены неопровержимые доказательства причастности того самого мужчины к гибели земляка.
"Установлено, что между ним и молодым человеком произошел бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове, тело погибшего отвез на санках к реке, где выбросил в воду", — рассказали в управлении.
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