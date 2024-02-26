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В горах Крыма спасли группу туристов - РИА Новости, 26.02.2024
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Хорошие новости
 
09:29 26.02.2024 (обновлено: 12:07 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html
В горах Крыма спасли группу туристов
В горах Крыма спасли группу туристов - РИА Новости, 26.02.2024
В горах Крыма спасли группу туристов
В горах Крыма спасли группу туристов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:29
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В горах Крыма спасли группу туристов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. &quot;В Бахчисарайском районе Крыма были обнаружены туристы и сопровождены в безопасное место&quot;, — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что группа не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге, в медицинской помощи участники похода не нуждались.В горной поисково-спасательной операции принимали участие пять человек.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В горах Крыма спасли группу туристов

МЧС: в горах Крыма спасли группу туристов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В горах Крыма спасли группу туристов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.
«

"В Бахчисарайском районе Крыма были обнаружены туристы и сопровождены в безопасное место", — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что группа не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге, в медицинской помощи участники похода не нуждались.
В горной поисково-спасательной операции принимали участие пять человек.
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