https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

В горах Крыма спасли группу туристов

В горах Крыма спасли группу туристов - РИА Новости, 26.02.2024

В горах Крыма спасли группу туристов

В горах Крыма спасли группу туристов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:29

2024-02-26T09:29

2024-02-26T12:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. В горах Крыма спасли группу туристов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. "В Бахчисарайском районе Крыма были обнаружены туристы и сопровождены в безопасное место", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что группа не смогла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге, в медицинской помощи участники похода не нуждались.В горной поисково-спасательной операции принимали участие пять человек.

https://ria.ru/20230220/lavina-1853206885.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)