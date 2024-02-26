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Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий - РИА Новости, 26.02.2024
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13:18 26.02.2024 (обновлено: 14:41 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/tsivilev-1929532948.html
Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий
Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий - РИА Новости, 26.02.2024
Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий, сообщает пресс-служба правительства региона по... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:18
2024-02-26T14:41
кемеровская область
жилье
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам аппаратного совещания в правительстве Кузбасса. На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили работу по демонтажу незавершенных строек и заброшенных зданий. В результате проведенной совместно с главами муниципалитетов инвентаризации в регионе зафиксирован 12 661 такой объект. "Это очень важный вопрос для региона, продолжаем последовательно избавляться от объектов, подлежащих демонтажу. От этого зависит безопасность и качество жизни наших людей и особенно детей, которым интересны заброшенные здания. В каждом муниципалитете нужно разработать график сноса объектов. Работу буду держать на личном контроле", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что по поручению главы региона действует рабочая группа для решения вопроса. Во всех муниципалитетах будут созданы службы по сносу аварийных построек. На прошедшей неделе провели аттестацию, сертификацию и обучение специалистов в каждом муниципальном образовании. 360 человек получили сертификаты спасателей. Блок ЖКХ подготовил список 26 проектных организаций, которые могут выполнять работы по сносу во всем Кузбассе. В дальнейшем освободившиеся площади смогут использовать для строительства нового жилья и объектов для бизнеса. В соответствии с заявками территорий будет приобретено более 100 единиц спецтехники — фронтальные погрузчики, экскаваторы и самосвалы.
https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html
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кемеровская область, жилье, сергей цивилев
Кемеровская область, Жилье, Сергей Цивилев

Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил разработать график демонтажа заброшенных строек и зданий, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам аппаратного совещания в правительстве Кузбасса.
На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили работу по демонтажу незавершенных строек и заброшенных зданий. В результате проведенной совместно с главами муниципалитетов инвентаризации в регионе зафиксирован 12 661 такой объект.
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"Это очень важный вопрос для региона, продолжаем последовательно избавляться от объектов, подлежащих демонтажу. От этого зависит безопасность и качество жизни наших людей и особенно детей, которым интересны заброшенные здания. В каждом муниципалитете нужно разработать график сноса объектов. Работу буду держать на личном контроле", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что по поручению главы региона действует рабочая группа для решения вопроса. Во всех муниципалитетах будут созданы службы по сносу аварийных построек. На прошедшей неделе провели аттестацию, сертификацию и обучение специалистов в каждом муниципальном образовании. 360 человек получили сертификаты спасателей.
Блок ЖКХ подготовил список 26 проектных организаций, которые могут выполнять работы по сносу во всем Кузбассе. В дальнейшем освободившиеся площади смогут использовать для строительства нового жилья и объектов для бизнеса.
В соответствии с заявками территорий будет приобретено более 100 единиц спецтехники — фронтальные погрузчики, экскаваторы и самосвалы.
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