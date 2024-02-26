Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении денег Белгородской области на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе", - написал Гладков.
Он напомнил, что в прошлом году аналогичное решение было принято по Белгороду, закуплено оборудование — в этом году оно будет установлено. Фиджитал - молодой вид спорта, объединяющий традиционные виды спорта с киберспортом. Самый яркий пример — это "Игры будущего" в Казани, которые проходят в эти дни. Это направление, которое власти намерены развивать в Белгородской области.
"Надеюсь, что молодёжи и детям понравится, ну, а мы их лишний раз вытащим на улицу, они займутся любимым видом спорта, пронеся это увлечение через всю жизнь", - отметил Гладков.
Он пояснил, что на строительство центра будет выделено 78 миллионов рублей. Фиджитал спорт сочетает физические и кибер-спортивные дисциплины, и для подготовки спортсменов нужны специальные условия и оборудование. "Благодаря поддержке министра спорта, правительства Российской Федерации Белгородская область станет первым регионом в России, на территории которого будет создано сразу два таких центра. Оба откроем в этом году", - резюмировал губернатор.