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Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:46 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html
Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области
Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области
Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:46
2024-02-26T10:46
белгородская область
белгородская область
старый оскол
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении денег Белгородской области на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе", - написал Гладков. Он напомнил, что в прошлом году аналогичное решение было принято по Белгороду, закуплено оборудование — в этом году оно будет установлено. Фиджитал - молодой вид спорта, объединяющий традиционные виды спорта с киберспортом. Самый яркий пример — это "Игры будущего" в Казани, которые проходят в эти дни. Это направление, которое власти намерены развивать в Белгородской области. "Надеюсь, что молодёжи и детям понравится, ну, а мы их лишний раз вытащим на улицу, они займутся любимым видом спорта, пронеся это увлечение через всю жизнь", - отметил Гладков. Он пояснил, что на строительство центра будет выделено 78 миллионов рублей. Фиджитал спорт сочетает физические и кибер-спортивные дисциплины, и для подготовки спортсменов нужны специальные условия и оборудование. "Благодаря поддержке министра спорта, правительства Российской Федерации Белгородская область станет первым регионом в России, на территории которого будет создано сразу два таких центра. Оба откроем в этом году", - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html
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белгородская область, старый оскол, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Старый Оскол, Белгород, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении денег Белгородской области на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе", - написал Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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Он напомнил, что в прошлом году аналогичное решение было принято по Белгороду, закуплено оборудование — в этом году оно будет установлено. Фиджитал - молодой вид спорта, объединяющий традиционные виды спорта с киберспортом. Самый яркий пример — это "Игры будущего" в Казани, которые проходят в эти дни. Это направление, которое власти намерены развивать в Белгородской области.
"Надеюсь, что молодёжи и детям понравится, ну, а мы их лишний раз вытащим на улицу, они займутся любимым видом спорта, пронеся это увлечение через всю жизнь", - отметил Гладков.
Он пояснил, что на строительство центра будет выделено 78 миллионов рублей. Фиджитал спорт сочетает физические и кибер-спортивные дисциплины, и для подготовки спортсменов нужны специальные условия и оборудование. "Благодаря поддержке министра спорта, правительства Российской Федерации Белгородская область станет первым регионом в России, на территории которого будет создано сразу два таких центра. Оба откроем в этом году", - резюмировал губернатор.
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Белгородская областьБелгородская областьСтарый ОсколБелгородВячеслав Гладков
 
 
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