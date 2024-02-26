https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области

Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024

Гладков рассказал о планах построить фиджитал-центр в Белгородской области

Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:46

2024-02-26T10:46

2024-02-26T10:46

белгородская область

белгородская область

старый оскол

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858814_0:873:2000:1998_1920x0_80_0_0_4ff4ba71cc1cc55bcf3a550069ee0179.jpg

БЕЛГОРОД, 26 фев – РИА Новости. Белгородская область получит из федерального бюджета средства на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении денег Белгородской области на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе", - написал Гладков. Он напомнил, что в прошлом году аналогичное решение было принято по Белгороду, закуплено оборудование — в этом году оно будет установлено. Фиджитал - молодой вид спорта, объединяющий традиционные виды спорта с киберспортом. Самый яркий пример — это "Игры будущего" в Казани, которые проходят в эти дни. Это направление, которое власти намерены развивать в Белгородской области. "Надеюсь, что молодёжи и детям понравится, ну, а мы их лишний раз вытащим на улицу, они займутся любимым видом спорта, пронеся это увлечение через всю жизнь", - отметил Гладков. Он пояснил, что на строительство центра будет выделено 78 миллионов рублей. Фиджитал спорт сочетает физические и кибер-спортивные дисциплины, и для подготовки спортсменов нужны специальные условия и оборудование. "Благодаря поддержке министра спорта, правительства Российской Федерации Белгородская область станет первым регионом в России, на территории которого будет создано сразу два таких центра. Оба откроем в этом году", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html

https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html

белгородская область

старый оскол

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, старый оскол, белгород, вячеслав гладков