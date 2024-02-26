https://ria.ru/20240226/trump-1929616735.html

Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве

Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.02.2024

Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, говорится в представленном его защитой документе. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:05

2024-02-26T18:05

2024-02-26T18:06

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, говорится в представленном его защитой документе."Обвиняемые, президент Дональд Трамп… обжалуют решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года", — указано в тексте апелляции, поданной в верховный суд штата Нью-Йорк.Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в Нью-Йорке.Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, сша