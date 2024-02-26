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Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве
Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.02.2024
Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, говорится в представленном его защитой документе. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:05
2024-02-26T18:05
2024-02-26T18:06
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, говорится в представленном его защитой документе."Обвиняемые, президент Дональд Трамп… обжалуют решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года", — указано в тексте апелляции, поданной в верховный суд штата Нью-Йорк.Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в Нью-Йорке.Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях.
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нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, сша
Нью-Йорк (город), В мире, Дональд Трамп, США
Трамп подал апелляцию на решение суда по делу о мошенничестве
Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве, говорится в представленном его защитой документе.
"Обвиняемые, президент Дональд Трамп… обжалуют решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года", — указано в тексте апелляции, поданной в верховный суд штата Нью-Йорк.
Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в Нью-Йорке.
Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях.
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