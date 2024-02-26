https://ria.ru/20240226/syrskiy-1929503908.html

В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ

В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя в интервью испанской газете Mundo планы новой волны мобилизации в стране, заявил, что... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:37

2024-02-26T11:37

2024-02-26T11:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя в интервью испанской газете Mundo планы новой волны мобилизации в стране, заявил, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоит задача провести ревизию в войсках с целью определения их боеспособности перед решением о том, сколько человек необходимо на фронте. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи Сырским Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. "Одна из задач нового главнокомандующего Сырского заключается в проведении ревизии с целью выяснения, где находятся военнослужащие, готовы ли они к бою, и после данной проверки штаб решит, сколько людей требуется на фронте", - сказал Подоляк. Он отметил, что на данный момент в украинской армии служат 880 тысяч человек, из них лишь 270 тысяч находятся на передовой. По мнению Подоляка, необходимо увеличить количество тех, кто принимает участие в боевых действиях. В начале февраля Подоляк сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023-м, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Ранее Подоляк заявлял, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр