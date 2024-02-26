Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/syrskiy-1929503908.html
В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ
В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя в интервью испанской газете Mundo планы новой волны мобилизации в стране, заявил, что... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:37
2024-02-26T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
александр сырский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926370838_0:26:768:458_1920x0_80_0_0_a27b90f78e93d14dca98fb337d676e73.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя в интервью испанской газете Mundo планы новой волны мобилизации в стране, заявил, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоит задача провести ревизию в войсках с целью определения их боеспособности перед решением о том, сколько человек необходимо на фронте. Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи Сырским Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. "Одна из задач нового главнокомандующего Сырского заключается в проведении ревизии с целью выяснения, где находятся военнослужащие, готовы ли они к бою, и после данной проверки штаб решит, сколько людей требуется на фронте", - сказал Подоляк. Он отметил, что на данный момент в украинской армии служат 880 тысяч человек, из них лишь 270 тысяч находятся на передовой. По мнению Подоляка, необходимо увеличить количество тех, кто принимает участие в боевых действиях. В начале февраля Подоляк сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023-м, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Ранее Подоляк заявлял, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки". Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929420487.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926370838_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_df1913f9517b0fedb8cbd3ab32a958a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил подоляк, александр сырский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского назвали задачей Сырского провести ревизию в ВСУ

Подоляк: перед Сырским стоит задача определить боеспособность украинских войск

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя в интервью испанской газете Mundo планы новой волны мобилизации в стране, заявил, что перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоит задача провести ревизию в войсках с целью определения их боеспособности перед решением о том, сколько человек необходимо на фронте.
Ранее Владимир Зеленский на фоне сдачи Сырским Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Вчера, 08:00
"Одна из задач нового главнокомандующего Сырского заключается в проведении ревизии с целью выяснения, где находятся военнослужащие, готовы ли они к бою, и после данной проверки штаб решит, сколько людей требуется на фронте", - сказал Подоляк. Он отметил, что на данный момент в украинской армии служат 880 тысяч человек, из них лишь 270 тысяч находятся на передовой. По мнению Подоляка, необходимо увеличить количество тех, кто принимает участие в боевых действиях.
В начале февраля Подоляк сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 год. По его словам, для понимания того, что делать в 2024 году, необходимо понять, что происходило в 2023-м, какие ошибки были допущены или какие действия не были реализованы. Ранее Подоляк заявлял, что в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
СМИ: на Украине произошел ошеломляющий перелом
25 февраля, 19:38
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала