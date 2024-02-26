https://ria.ru/20240226/svo-1929591783.html
Пермский край отправил гуманитарный груз бойцам СВО
Пермский край отправил гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 26.02.2024
Пермский край отправил гуманитарный груз бойцам СВО
Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции около 10 тонн гуманитарного груза и квадроцикл, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:21
2024-02-26T16:21
2024-02-26T16:21
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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции около 10 тонн гуманитарного груза и квадроцикл, сообщает краевая администрация. "Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили около 10 тонн гуманитарного груза. Для военнослужащих по заявкам отправили сварочный аппарат, окопные свечи, одежду, одеяла, подушки, средства личной гигиены, еду, медицинские препараты. От фонда "Катюша" бойцам на передовую отправили квадроцикл", - говорится в сообщении. Уточняется, что военным также переданы адресные посылки от родных. Кроме того, школьники и сельчане из Орды отправили бойцам танкового батальона "Молот" подарки ко Дню защитника Отечества. Дополнительную помощь в сборе груза оказали сотрудники Пермского краеведческого музея и жители Чусовского и Чайковского округов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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пермский край
Надежные люди, Пермский край
Пермский край отправил гуманитарный груз бойцам СВО
Пермский край отправил 10 тонн гуманитарного груза и квадроцикл бойцам СВО
ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Пермский край отправил бойцам в зону специальной военной операции около 10 тонн гуманитарного груза и квадроцикл, сообщает краевая администрация.
"Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили около 10 тонн гуманитарного груза. Для военнослужащих по заявкам отправили сварочный аппарат, окопные свечи, одежду, одеяла, подушки, средства личной гигиены, еду, медицинские препараты. От фонда "Катюша" бойцам на передовую отправили квадроцикл", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военным также переданы адресные посылки от родных. Кроме того, школьники и сельчане из Орды отправили бойцам танкового батальона "Молот" подарки ко Дню защитника Отечества. Дополнительную помощь в сборе груза оказали сотрудники Пермского краеведческого музея и жители Чусовского и Чайковского округов.
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