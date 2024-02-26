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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:36

2024-02-26T13:36

2024-02-26T13:36

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. "Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

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россия, запорожская область