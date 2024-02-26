https://ria.ru/20240226/svo-1929539250.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:36
2024-02-26T13:36
2024-02-26T13:36
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. "Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_145:0:1993:1386_1920x0_80_0_0_93ad02b39ba2bfd842875cc46458092f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 150 солдат на Южнодонецком направлении