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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/svo-1929539250.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:36
2024-02-26T13:36
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области. "Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: Киев потерял до 150 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки украинских штурмовых групп на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь в Запорожской области.
"Потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
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