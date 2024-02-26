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Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 26.02.2024 (обновлено: 14:44 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/svo-1929536568.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку в районе Работино, уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, танк, две... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:31
2024-02-26T14:44
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку в районе Работино, уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, а также боевую машину РСЗО "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.По его данным, потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град".
https://ria.ru/20240226/vsu-1929525767.html
россия
работино
запорожская область
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении

МО: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку в районе Работино, уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, а также боевую машину РСЗО "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
По его данным, потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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