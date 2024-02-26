https://ria.ru/20240226/svo-1929536568.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Российские военные отразили атаку ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку в районе Работино, уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, танк, две... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:31

2024-02-26T13:31

2024-02-26T14:44

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении отразили атаку в районе Работино, уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, а также боевую машину РСЗО "Град", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.По его данным, потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град".

https://ria.ru/20240226/vsu-1929525767.html

россия

работино

запорожская область

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины