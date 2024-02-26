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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 26.02.2024 (обновлено: 14:20 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/svo-1929535206.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:29
2024-02-26T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

МО: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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