https://ria.ru/20240226/svo-1929535206.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:29

2024-02-26T13:29

2024-02-26T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240226/mirage-1929540353.html

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вооруженные силы украины, россия