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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:29
2024-02-26T13:29
2024-02-26T14:20
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские подразделения на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Марфополь, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
МО: ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении