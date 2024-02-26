https://ria.ru/20240226/surgut-1929566919.html

В Сургуте мужчина сбежал из полицейской машины

В Сургуте мужчина сбежал из полицейской машины - РИА Новости, 26.02.2024

В Сургуте мужчина сбежал из полицейской машины

Задержанный мужчина сбежал от полиции в Сургуте, покинув служебную машину, пока его оформляли в суде, на свободе он пробыл недолго, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:58

2024-02-26T14:58

2024-02-26T14:58

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Задержанный мужчина сбежал от полиции в Сургуте, покинув служебную машину, пока его оформляли в суде, на свободе он пробыл недолго, сообщили РИА Новости в УМВД по ХМАО. По данным ведомства, сотрудниками полиции Сургута 24 февраля в суд был доставлен 31-летний местный житель за административные правонарушения – потребление наркотических средств без назначения врача и мелкое хулиганство. "На время оформления документов в здании суда правонарушитель был оставлен сотрудниками полиции в служебном автомобиле. Вернувшиеся полицейские установили, что доставленный самовольно покинул служебный автомобиль. В кратчайший срок полицейскими местонахождение гражданина было установлено, и мужчина был задержан", – сказал собеседник агентства, не уточнив детали, как именно тот мог сбежать. Теперь в отношении сотрудников полиции, сопровождающих правонарушителя, назначена служебная проверка, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240220/devochka-1928542208.html

сургут

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происшествия, сургут