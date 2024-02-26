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В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО и скрылся
В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО и скрылся - РИА Новости, 26.02.2024
В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО и скрылся
Приехавший в отпуск в Тульскую область из зоны СВО военный был ранен 23 февраля пьяным хулиганом из огнестрельного оружия, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:37
2024-02-26T15:37
2024-02-26T15:43
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Приехавший в отпуск в Тульскую область из зоны СВО военный был ранен 23 февраля пьяным хулиганом из огнестрельного оружия, сообщает СУСК России по региону. Ранее УМВД по Тульской области сообщило, что ищет 26-летнего жителя Алексина, который у кафе подстрелил мужчину и скрылся, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости. В тульских пабликах распространилось видео "разборок" молодых людей у автомобиля рядом с кафе. Сначала у машины стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте. По данным СУСК, 23 февраля около кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, нетрезвый 26-летний местный житель "из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух" из огнестрельного оружия. "Противоправное поведение молодого человека заметил 33-летний участник СВО, который находился в городе в связи с отпуском. Осознавая общественную опасность такого поведения, мужчина попытался пресечь противоправные действия подозреваемого и попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины", - говорится в сообщении. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство. По данным СУСК, подозреваемый до сих пор не задержан, его ищут.
https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html
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происшествия, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область
В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО и скрылся
СК: в Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО у кафе и скрылся
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев — РИА Новости.
Приехавший в отпуск в Тульскую область из зоны СВО военный был ранен 23 февраля пьяным хулиганом из огнестрельного оружия, сообщает СУСК
России по региону.
Ранее УМВД по Тульской области сообщило, что ищет 26-летнего жителя Алексина, который у кафе подстрелил мужчину и скрылся, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости. В тульских пабликах распространилось видео "разборок" молодых людей у автомобиля рядом с кафе. Сначала у машины стоят двое, один из них демонстративно стреляет из пистолета в сторону. Подходят еще несколько молодых людей, они начинают что-то выяснять, после чего один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, но тот сбегает. В УМВД подтвердили РИА Новости, что речь идет о данном инциденте.
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По данным СУСК, 23 февраля около кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, нетрезвый 26-летний местный житель "из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух" из огнестрельного оружия.
"Противоправное поведение молодого человека заметил 33-летний участник СВО, который находился в городе в связи с отпуском. Осознавая общественную опасность такого поведения, мужчина попытался пресечь противоправные действия подозреваемого и попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины", - говорится в сообщении.
Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство.
По данным СУСК, подозреваемый до сих пор не задержан, его ищут.
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