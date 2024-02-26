https://ria.ru/20240226/ssha-1929600647.html
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель - РИА Новости, 26.02.2024
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель
Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:47
2024-02-26T16:47
2024-02-26T16:47
в мире
украина
германия
сша
ангела меркель
дональд трамп
ричард гренелл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский дипломат Ричард Гренелл в интервью Frankfurter Allgemeine."И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.Гренелл также утверждает, что и Меркель, и нынешний американский глава Джо Байден проявили слабость в международных делах, кроме того, он призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html
украина
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, сша, ангела меркель, дональд трамп, ричард гренелл
В мире, Украина, Германия, США, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Ричард Гренелл
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель
Экс-посол Гренелл: Меркель не прислушалась к советам Трампа об Украине