https://ria.ru/20240226/ssha-1929600647.html

Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель

Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель - РИА Новости, 26.02.2024

Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель

Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:47

2024-02-26T16:47

2024-02-26T16:47

в мире

украина

германия

сша

ангела меркель

дональд трамп

ричард гренелл

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский дипломат Ричард Гренелл в интервью Frankfurter Allgemeine."И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.Гренелл также утверждает, что и Меркель, и нынешний американский глава Джо Байден проявили слабость в международных делах, кроме того, он призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

украина

германия

сша

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в мире, украина, германия, сша, ангела меркель, дональд трамп, ричард гренелл