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Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель - РИА Новости, 26.02.2024
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16:47 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ssha-1929600647.html
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель - РИА Новости, 26.02.2024
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель
Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:47
2024-02-26T16:47
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ричард гренелл
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский дипломат Ричард Гренелл в интервью Frankfurter Allgemeine."И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.Гренелл также утверждает, что и Меркель, и нынешний американский глава Джо Байден проявили слабость в международных делах, кроме того, он призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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в мире, украина, германия, сша, ангела меркель, дональд трамп, ричард гренелл
В мире, Украина, Германия, США, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Ричард Гренелл
Американский дипломат неожиданно высказался о Трампе и Меркель

Экс-посол Гренелл: Меркель не прислушалась к советам Трампа об Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине не случился бы, если бы бывший канцлер Германии Ангела Меркель прислушалась к экс-президенту США Дональду Трампу, заявил американский дипломат Ричард Гренелл в интервью Frankfurter Allgemeine.
"И сейчас при нем мы бы не оказались в такой ситуации", — посетовал бывший посол в Германии.
Гренелл также утверждает, что и Меркель, и нынешний американский глава Джо Байден проявили слабость в международных делах, кроме того, он призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.
В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена
25 февраля, 05:26
 
В миреУкраинаГерманияСШААнгела МеркельДональд ТрампРичард Гренелл
 
 
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