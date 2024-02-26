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"Умный" спортивный комплекс открыли в Людиново Калужской области

"Умный" спортивный комплекс открыли в Людиново Калужской области - РИА Новости, 26.02.2024

"Умный" спортивный комплекс открыли в Людиново Калужской области

Открытие состоялось в рамках Дня спорта на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Это первый из четырех реализуемых проектов компании Sitronics Group... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:33

2024-02-26T17:33

2024-02-26T17:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 фев – пресс-служба Sitronics Group. Открытие состоялось в рамках Дня спорта на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Это первый из четырех реализуемых проектов компании Sitronics Group по созданию умных спортивных комплексов в стране. Кроме калужского Людиново, такие объекты будут открыты в этом году в Липецкой, Орловской и Нижегородской областях. Старт работе "умного" спортивного объекта в режиме телемоста дал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках коллегии министерства спорта России при участии помощника президента России Игоря Левитина и министра спорта России Олега Матыцина. Участие в открытии "умного" спортивного комплекса в Людиново приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша, замминистра спорта региона Изольда Ольшевская, глава администрации муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" Стефан Перевалов и вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов. Модульный спортивный объект был создан в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" (Я выбираю спорт). Главная особенность проекта – цифровое управление с помощью умных технологий и цифровых клиентских сервисов. Спортивный комплекс включает в себя универсальный игровой зал, предназначенный для занятий различными видами спорта и единоборств, а также административно-бытовой корпус из модулей различного назначения. В своем выступлении глава региона отметил, что давняя мечта людиновцев была реализована благодаря Президенту России Владимиру Путину, Совету Федерации, федеральному министерству спорта. "Хочу еще раз поблагодарить вас за эту возможность. За то, что многие ребята смогут заниматься здесь спортом. И это хороший подарков спортивной школе олимпийского резерва, которая в этом году будет отмечать 60-летний юбилей. Это триумф российского спорта и спорта Калужской области!", - сказал Владислав Шапша, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Контакт пользователей с умным комплексом происходит посредством информационной системы, которая содержит подробные инструкции по использованию инвентаря, правилам пользования, информацию о загруженности спортзала. Для прохода на площадку необходим QR-код, который формируется после внесения посетителем минимально-необходимого набора данных на портале системы. Для получения информации о комплексе можно пройти на портал с инструкциями. В случае, если команда пришла без тренера, на портале размещены не только правила безопасности, но и правила игры. В закрытой части системы предусмотрен личный кабинет для администраторов комплекса, где выполняется управление системой. На объекте реализована бесшовная беспроводная сеть Wi-Fi для посетителей комплекса. Также Sitronics Group обеспечила в комплексе работу видеонаблюдения и видеоаналитики с технологией распознавания лиц и действий, которая позволит собрать статистику по количеству посетителей комплекса. Автоматизированная система освещения управляет различными сценариями интенсивности света в зависимости от потребности пользователей для определенных видов спорта. Владельцу объекта технология позволит оптимизировать затраты на электроэнергию и осуществлять централизованное управление освещением всего объекта – программировать включение/выключение групп светильников по расписанию занятий соответствующих видов спорта, а также дистанционно управлять уличным освещением. Это стало возможно благодаря тому, что система расположена в "облаке". "<…> Мы видим свою миссию в части развития инфраструктуры в регионах через ее цифровизацию. В современном городе должно быть комфортно жить, работать, удобно заниматься спортом и активно отдыхать. Для этого мы и внедряем новые технологии", - отметил первый вице-президент Sitronics Group Игорь Калганов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы