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Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929646387.html
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:29
2024-02-26T20:29
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на ее сроки, заявил, что пока не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная, напряжённая работа. "Сейчас, наверное, не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная работа, очень напряжённая, ежедневная, пожелаем успехов нашим доблестным военным", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации

Песков пожелал успеха доблестным российским военным в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на ее сроки, заявил, что пока не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная, напряжённая работа.
"Сейчас, наверное, не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная работа, очень напряжённая, ежедневная, пожелаем успехов нашим доблестным военным", — сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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