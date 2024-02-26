https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929646387.html
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.02.2024
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:29
2024-02-26T20:29
2024-02-26T20:29
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на ее сроки, заявил, что пока не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная, напряжённая работа. "Сейчас, наверное, не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная работа, очень напряжённая, ежедневная, пожелаем успехов нашим доблестным военным", — сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков пожелал успеха российским военным в зоне спецоперации
Песков пожелал успеха доблестным российским военным в зоне СВО
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции повлиять на ее сроки, заявил, что пока не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная, напряжённая работа.
"Сейчас, наверное, не нужно забегать так далеко, ведётся планомерная работа, очень напряжённая, ежедневная, пожелаем успехов нашим доблестным военным", — сказал Песков журналистам.
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