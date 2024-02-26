https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929642201.html

Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков

Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024

Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит он узнает... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:01

2024-02-26T20:01

2024-02-26T20:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит он узнает моментально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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владимир путин, дмитрий песков, безопасность, россия