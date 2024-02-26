https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929642201.html
Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков
Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024
Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков
Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит он узнает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:01
2024-02-26T20:01
2024-02-26T20:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн, обо всем, что там происходит он узнает моментально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно. Естественно, все это становится известно моментально президенту, Верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, дмитрий песков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность, Россия
Путину докладывают о ситуации по СВО в режиме онлайн, заявил Песков
Песков: Путину докладывают о ситуации в зоне СВО в режиме онлайн