https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html

В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.02.2024

В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:28

2024-02-26T18:28

2024-02-26T18:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine."Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска. <…> Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные бомбы, которые необходимо сбрасывать с более близкого расстояния от цели", — говорится в материале.Отмечается, что точное наведение позволяет уничтожать цели намного эффективнее, значительно сокращая количество необходимых для этого вылетов истребителей."Су-34 обладает особенно высокой выносливостью, что означает, что он не только имеет большую дальность полета, чем любой другой класс истребителей в мире, но и может нести полезную нагрузку", — добавил автор статьи.Неспособность Украины обеспечить ВСУ поддержку с воздуха поставила ее сухопутные войска в крайне невыгодное положение, в дополнение к тому, что ВС России обладают количественным преимуществом в артиллерии и баллистических ракетах, резюмируется в публикации.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил в зоне СВО позиции противника на Купянском направлении. По данным ведомства, военные уничтожили все заданные цели. После выполнения боевой задачи самолет успешно вернулся на аэродром.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, су-34