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В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.02.2024
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18:28 26.02.2024 (обновлено: 18:46 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html
В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском - РИА Новости, 26.02.2024
В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:28
2024-02-26T18:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine."Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска. &lt;…&gt; Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные бомбы, которые необходимо сбрасывать с более близкого расстояния от цели", — говорится в материале.Отмечается, что точное наведение позволяет уничтожать цели намного эффективнее, значительно сокращая количество необходимых для этого вылетов истребителей."Су-34 обладает особенно высокой выносливостью, что означает, что он не только имеет большую дальность полета, чем любой другой класс истребителей в мире, но и может нести полезную нагрузку", — добавил автор статьи.Неспособность Украины обеспечить ВСУ поддержку с воздуха поставила ее сухопутные войска в крайне невыгодное положение, в дополнение к тому, что ВС России обладают количественным преимуществом в артиллерии и баллистических ракетах, резюмируется в публикации.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил в зоне СВО позиции противника на Купянском направлении. По данным ведомства, военные уничтожили все заданные цели. После выполнения боевой задачи самолет успешно вернулся на аэродром.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-34
В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

MWM: Россия уничтожает пехоту и бронетанковые подразделения ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО
Военнослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine.
"Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска. <…> Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные бомбы, которые необходимо сбрасывать с более близкого расстояния от цели", — говорится в материале.
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Отмечается, что точное наведение позволяет уничтожать цели намного эффективнее, значительно сокращая количество необходимых для этого вылетов истребителей.
"Су-34 обладает особенно высокой выносливостью, что означает, что он не только имеет большую дальность полета, чем любой другой класс истребителей в мире, но и может нести полезную нагрузку", — добавил автор статьи.
Неспособность Украины обеспечить ВСУ поддержку с воздуха поставила ее сухопутные войска в крайне невыгодное положение, в дополнение к тому, что ВС России обладают количественным преимуществом в артиллерии и баллистических ракетах, резюмируется в публикации.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил в зоне СВО позиции противника на Купянском направлении. По данным ведомства, военные уничтожили все заданные цели. После выполнения боевой задачи самолет успешно вернулся на аэродром.
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