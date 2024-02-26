В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
MWM: Россия уничтожает пехоту и бронетанковые подразделения ВСУ под Купянском
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО
Военнослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВС России наносят высокоточные удары по позициям ВСУ под Купянском при помощи планирующих бомб, пишет Military Watch Magazine.
"Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска. <…> Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные бомбы, которые необходимо сбрасывать с более близкого расстояния от цели", — говорится в материале.
Отмечается, что точное наведение позволяет уничтожать цели намного эффективнее, значительно сокращая количество необходимых для этого вылетов истребителей.
"Су-34 обладает особенно высокой выносливостью, что означает, что он не только имеет большую дальность полета, чем любой другой класс истребителей в мире, но и может нести полезную нагрузку", — добавил автор статьи.
Неспособность Украины обеспечить ВСУ поддержку с воздуха поставила ее сухопутные войска в крайне невыгодное положение, в дополнение к тому, что ВС России обладают количественным преимуществом в артиллерии и баллистических ракетах, резюмируется в публикации.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил в зоне СВО позиции противника на Купянском направлении. По данным ведомства, военные уничтожили все заданные цели. После выполнения боевой задачи самолет успешно вернулся на аэродром.