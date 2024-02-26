https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929535538.html

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:29

2024-02-26T13:29

2024-02-26T13:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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украина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями "Западной" группировки войск на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области."Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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