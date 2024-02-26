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Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 26.02.2024 (обновлено: 13:35 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929535538.html
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:29
2024-02-26T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями "Западной" группировки войск на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области."Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: на Купянском направлении Киев потерял до 145 военных и артсистему М777

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа огневых расчетов ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа огневых расчетов ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении отразили семь атак ВСУ, потери Украины составили до 145 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями "Западной" группировки войск на купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.
"Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке министерства.
Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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