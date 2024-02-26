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Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром
Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 26.02.2024
Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:33
2024-02-26T06:33
2024-02-26T06:33
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СОЛЕДАР, 25 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения эшелонированной обороны противника под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения российские военнослужащие работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до двух километров работают пехотные подразделения бригады из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на расстоянии до 10 километров работает артиллерия и танки, а на дальних рубежах - до 30 километров - военнослужащих ВСУ поражают РСЗО типа "Град" и "Ураган". За процессом наблюдал корреспондент РИА Новости. "С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК "Метис", - сказал командир роты с позывным "Аргуна". Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. "Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади - это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах... Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно", - отметил он. Командир артиллерийской батареи с позывном "Ураган" отметил, что работа его подразделения ведет огонь по противнику, в том числе из орудия "Нона-К". "В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту - "царицу полей" - и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты", - добавил "Ураган". Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях. "Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противник - ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров", - добавил "Скорпион". Офицер с позывным "Терек" рассказал, что в зону ответственности его подразделения входит уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ, в районах ожидания и сосредоточения личного состава. "Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем", - сказал "Терек". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что силы РФ создала сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тысячи километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
СОЛЕДАР, 25 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения эшелонированной обороны противника под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения российские военнослужащие работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до двух километров работают пехотные подразделения бригады из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на расстоянии до 10 километров работает артиллерия и танки, а на дальних рубежах - до 30 километров - военнослужащих ВСУ поражают РСЗО типа "Град" и "Ураган". За процессом наблюдал корреспондент РИА Новости.
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"С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК "Метис", - сказал командир роты с позывным "Аргуна".
Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. "Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади - это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах... Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно", - отметил он.
Командир артиллерийской батареи с позывном "Ураган" отметил, что работа его подразделения ведет огонь по противнику, в том числе из орудия "Нона-К".
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"В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту - "царицу полей" - и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты", - добавил "Ураган".
Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях.
"Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противник - ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров", - добавил "Скорпион".
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Офицер с позывным "Терек" рассказал, что в зону ответственности его подразделения входит уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ
, в районах ожидания и сосредоточения личного состава.
"Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем", - сказал "Терек".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщил, что силы РФ создала сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тысячи километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину
.
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