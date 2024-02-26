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Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 26.02.2024
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Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром
Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 26.02.2024
Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:33
2024-02-26T06:33
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР, 25 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения эшелонированной обороны противника под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения российские военнослужащие работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до двух километров работают пехотные подразделения бригады из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на расстоянии до 10 километров работает артиллерия и танки, а на дальних рубежах - до 30 километров - военнослужащих ВСУ поражают РСЗО типа "Град" и "Ураган". За процессом наблюдал корреспондент РИА Новости. "С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК "Метис", - сказал командир роты с позывным "Аргуна". Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. "Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади - это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах... Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно", - отметил он. Командир артиллерийской батареи с позывном "Ураган" отметил, что работа его подразделения ведет огонь по противнику, в том числе из орудия "Нона-К". "В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту - "царицу полей" - и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты", - добавил "Ураган". Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях. "Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противник - ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров", - добавил "Скорпион". Офицер с позывным "Терек" рассказал, что в зону ответственности его подразделения входит уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ, в районах ожидания и сосредоточения личного состава. "Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем", - сказал "Терек". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что силы РФ создала сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тысячи километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Мотострелки уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром

Мотострелки 200-й бригады Севфлота уничтожают оборону ВСУ под Соледаром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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СОЛЕДАР, 25 фев - РИА Новости. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения эшелонированной обороны противника под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения российские военнослужащие работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до двух километров работают пехотные подразделения бригады из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, на расстоянии до 10 километров работает артиллерия и танки, а на дальних рубежах - до 30 километров - военнослужащих ВСУ поражают РСЗО типа "Град" и "Ураган". За процессом наблюдал корреспондент РИА Новости.
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"С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый - ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК "Метис", - сказал командир роты с позывным "Аргуна".
Он отметил, что данные мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. "Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади - это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах... Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно", - отметил он.
Командир артиллерийской батареи с позывном "Ураган" отметил, что работа его подразделения ведет огонь по противнику, в том числе из орудия "Нона-К".
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"В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту - "царицу полей" - и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты", - добавил "Ураган".
Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях.
"Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противник - ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров", - добавил "Скорпион".
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Офицер с позывным "Терек" рассказал, что в зону ответственности его подразделения входит уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ, в районах ожидания и сосредоточения личного состава.
"Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем", - сказал "Терек".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что силы РФ создала сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тысячи километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
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